Sport | 11 marzo 2026, 17:10

Primo contratto da professionista con la Juventus per il domese Alessandro Ghiotto

Il talento osssolano, classe 2010, milita nei settori giovanili del club

Primo contratto da professionista con la Juventus per il domese Alessandro Ghiotto

Primo contratto da professionista con la Juventus per il giovane calciatore domese Alessandro Ghiotto. Queste le parole della società: “Giornata speciale per Alessandro Ghiotto. Il difensore classe 2010, che lo scorso 16 febbraio ha compiuto 16 anni, ha firmato il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza 30 giugno 2028. Ghiotto, protagonista con l’under 16 di mister Gridel, sta proseguendo con ottimi risultati il suo percorso all’interno del settore giovanile del club”.

l.b.

