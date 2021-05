Sono 50 i migranti accolti dal Ciss in Ossola. Meno spese per il Consorzio

‘’Abbiamo fatto bene e ridurre il numero di migranti da ospitare in Ossola’’. Lo ha dichiarato il presidente del Consorzio Servizi Sociali, Giorgio Vanni, parlando della situazione dell’accoglienza in Ossola, gestita dal Ciss. Di recente la convezione firmata con la Prefettura stabilisce una accoglienza per 70 migranti. Negli scorsi anni erano 110 .

‘’Oggi in Ossola abbiamo 50 presenze - dice Vanni - . Se avessimo mantenuto il tetto di 110 persone avremmo avuto più spese’’. Il riferimento è ai contratti d’affitto delle strutture che andavano comunque pagati se si fossero garantiti 110 posti a fronte di solo 50 presenze. Aver ridotto i migranti ha permesso al Ciss di ridurre le strutture per accoglierli.

‘’Oggi le cose stanno migliorando anche sotto l’aspetto sanitario - ha aggiunto Vanni - . I migranti accolti alla Casa Rosa hanno tutti fatto il tampone e sono negativi. Potranno così riprendere i tirocini e quindi la loro integrazione’’.