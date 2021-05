In una settimana, all’interno del Borgo della Cultura, due persone sono state individuate dalla Polizia Locale di Domodossola per non aver raccolto le deiezioni del cane, ed è stata contestata loro la sanzione prevista di 400 euro.

In un caso si trattava di persona già sanzionata in passato per la medesima violazione. Nell’altro caso, si trattava invece dello stesso cane, già “strumento” della prima violazione, commessa questa volta da un'altra persona da cui era stato portato a passeggio.