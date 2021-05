Offese al Presidente Mattarela, perquisizioni a Verbania

C’è anche Verbania tra le città nelle quali i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni per le offese al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta questa mattina l’Ansa. In numerose città italiane,la Digos sta indagando nei confronti di 11 persone che hanno insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le operazioni sono in corso a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania.