Un anno ricco di impegni per la Soms Valle Vigezzo

Tempo di assemblea per la Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo i cui aderenti si sono riuniti domenica presso la Sala Polifunzionale di Toceno. L’incontro è stato aperto dalla presidente della Soms Patrizia Testore che ha illustrato le iniziative del 2020.

Nonostante la pandemia, la Società Operaia ha continuato a svolgere il servizio “Ti portiamo noi”, seppure in maniera ridotta a causa della chiusura degli ambulatori dell’Asl. E’ poi intervenuta con un sostegno economico ai Volontari del Gruppo Ambulanza per l’acquisto della muova ambulanza e di presidi medici (defibrillatore, termometro digitale), ha ampliato la platea delle borse di studio ai diplomati dell’anno 2020 (ben 8 oltre alle due consegnate agli studenti più piccoli), ha contribuito alla raccolta fondi della Fondazione Vco per l’aiuto agli Ospedali durante la pandemia ed ha continuato nella collaborazione con la Rsa di Re per la creazione del Centro Diurno. Ha quindi preso la parola la tesoriera Rita Gatti che ha illustrato la situazione economica della Soms, a cui ha fatto seguito la relazioni dei Sindaci Revisori Massimo Patritti e Paolo Giovanola.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo del 2021 sono stati approvati all’unanimità. I Soci della Soms sono anche quest’anno in aumento, raggiungendo il numero di 3154. Si è poi proceduto con l’elezione del Consigliere di Santa Maria Maggiore nella persona di Sandra Vandoni.

Il Presidente ha quindi proposto l'allestimento di una mostra storica dedicata alla Soms Valle Vigezzo da tenersi in settembre presso il Centro Culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore. Sono state infine confermate le iniziative abituali della Soms: festa, borse di studio, iniziative di solidarietà.