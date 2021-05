La Svizzera cerca il suo animale nazionale

Capricorno, orso, leone o mucca? Quale sarà l’animale nazionale ufficiale? Il sondaggio è stato lanciato da Swiss National Animal Association, fondata nella primavera del 2021. E’ un'associazione che intende determinare l'animale nazionale della Svizzera in un primo passo insieme al popolo e quindi rappresentare continuamente l'animale scelto come marchio simbolo della Svizzera.

Così, in Svizzera, in queste ore si vota online - non è un referendum indetto dallo Stato - per definire dunque quale sarà l’animale ufficiale. Questo perché, si legg sul sito dell’associazione, la Svizzera ‘’è uno dei pochi paesi che non ha un animale nazionale ufficiale. Vari animali vengono ripetutamente sollevati fino allo status nazionale, ma fino ad ora nessun animale è stato designato come animale nazionale. Ora vorremmo cambiarlo: puoi scegliere tra il Capricorno, l'orso, la mucca e il leone. Quale animale scegliamo per essere il simbolo svizzero?’’. La scelta è ristretta tra quattro animali.

‘’L'orso è il simbolo della capitale federale, il leone il simbolo della città più grande della Svizzera, lo stambecco rappresenta il cantone più grande e, ultimo ma non meno importante: la Svizzera è un paese del latte e dei formaggi, da qui la mucca’’ spiegano all’Associazione.