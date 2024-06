In Valle Antrona si corre il Memorial Mario Bonacci

Quella di domenica 9 giugno è una giornata importante per gli appassionati di corsa in montagna e non solo. Si corre. Infatti, il Memorial Mario Bonacci, un percorso con partenza dall’alpe Cheggio, sulle pendici del Fornalino.

L’evento, organizzato dal comune di Antrona Schieranco con il Cai di Novara, giunge alla sua terza edizione. Il percorso è di 8 chilometri e prevede un dislivello di 1000 metri; lo scorso anno si era imposto Mauro Bernardini, con il tempo di 1.01’52”. La partenza è in programma per le 9.00, mentre dalle 8.30 le iscrizioni in loco. Al termine della corsa un pasta party, tanta musica e una giornata di festa con il gruppo alpini. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3471343088 (Agne) o 3405582641 (Marco).