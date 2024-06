Festa di Sant'Antonio a Piedimulera

A Piedimulera si lavora per la Festa Patronale di Sant'Antonio: dal 14 al 16 giugno la piazza Morandini diventerà il teatro dei festeggiamenti. Si comincia venerdì 14 giugno con il "Teatro dei nonni" dell'asilo infantile Cavalier Molteni alle ore 20.30. Sabato 15 giugno alle 11 saranno consegnati i diplomini ai bambini della sezione primavera e piccoli della scuola dell'infanzia, mentre i diciottenni che hanno frequentato l'asilo di Piedimulera riceveranno il patentino della maggiore età.

Alle ore 12 il pranzo con giro pasta per i bambini e le loro famiglie, mentre alle 14.30 anche i ragazzi delle sezioni medie, e i grandi dell'infanzia, riceveranno i loro diplomi. Alle 18.30 inizierà la festa per tutti con il Food Truck e l'angolo cocktail. Alle 21.30 tanta musica con il tributo alla disco dance con Shary Band e a seguire dj set con Garro & Mella. Domenica 16 giugno alle 10 la Messa Solenne con la processione per le vie del centro storico. Dalle 10 alle 16 poi, presso il circolo ricreativo di Piedimulera sarà possibile visitare la Brick Fest con l'esposizione e i laboratori di Lego a cura di Vco Bricks. Dalle 16 poi presso la sala del ricreatorio, merenda per tutti i bambini e giochi in ludoteca fino alle 18.