Montescheno fa causa a Wind: non paga l'affitto per l'antenna di Moncucco

Non solo il cittadino ha spesso difficoltà a contattare i responsabili dei servizi per sanare controversie o cercare di regolarizzare irregolarità, anche i comuni fanno fatica ad avere contatti. E’ il caso di Montescheno che si è dovuto rivolgere ad un avvocato per farsi pagare i canoni di affitto del terreno sul quale sorge il grosso ‘‘padellone’’ delle comunicazioni.

Parliamo dell’antenna radio che si trova sul costone a due passi dalla croce di Moncucco, la vetta di 1901 metri sopra il Lusentino.

La cima del Moncucco sorge nel territorio del Comune di Montescheno, che anni fa aveva concesso ad una società di telecomunicazioni la posa dell’antenna. Stabilendo la modica cifra di 4 milioni di lire di affitto annui, diventati oggi 2 mila euro.

"Tutto a posto sino a poco fa tanto che eravamo anche riusciti a far togliere un’altra antenna diventata inutile - spiega il sindaco di Montescheno, Dario Ricchi - . Ma da tre anni a questa parte, Wind, proprietaria dell’antenna, non ci paga più l’affitto su quel terreno vincolato ad uso civico. La cosa grave è che non si riesce a capire neppure chi contattare per risolvere il problema. Non trovi un interlocutore".

Ora Montescheno, stanco di non avere un interlocutore, si è rivolto a un avvocato per avviare una causa civile contro Wind.