Incidente in Canton Ticino: automobilista italiano investe un ciclista di 20 anni

Un giovane di 20 anni è stato investito nella serata di ieri in Canton Ticino da un automobilista italiano. E' successo intorno alle 18.30: qui un 62enne automobilista italiano domiciliato nel Locarnese circolava in via Tatti a Bellinzona in direzione di Monte Carasso.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto in zona fermata del bus "Via Borromini" ha investito un 20enne ciclista svizzero domiciliato nel Bellinzonese, che in sella alla bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia della vettura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure al giovane, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 20enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.