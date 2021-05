Operative le guide turistiche del Sacro Monte Calvario

Da sabato 22 maggio e fino alla metà di ottobre, ogni week end i visitatori che saliranno al Sacro Monte Calvario di Domodossola troveranno ad accoglierli alcune guide turistiche autorizzate pronte a fornire loro informazioni utili per scoprire la storia e il significato del Sacro Monte.

Questa iniziativa, promossa dal Consorzio volontario per il restauro e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario, è resa possibile dal generoso contributo della Fondazione Ruminelli, della Fondazione Comunitaria del Vco (grazie alle donazioni del Fondo Egidio Pavan e del Fondo Findomo) e del Comune di Domodossola.



Grazie all’ennesima prova di sensibilità e amore per il Calvario di questi enti sarà così possibile anche quest’anno supplire alla carenza di persone dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti che metterà a disposizione i locali necessari all’accoglienza e il materiale informativo per i visitatori.





Intanto - a cura dell’Ente di gestione dei Sacri Monti - proseguono i lavori per la completa riapertura ai visitatori del parco del Belvedere, danneggiato gravemente dal nubifragio dell’ottobre scorso.





Il Consorzio volontario per il restauro e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario ringrazia gli enti che hanno raccolto ancora una volta il suo appello per “aprire le porte” del nostro Sacro Monte, sito Unesco, che diventa così anche un concreto segnale di speranza é rinascita in questa difficile stagione.