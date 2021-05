Presentati i centri estivi di Domodossola

In video conferenza sono stati presentati oggi i centri estivi organizzati dalle parrocchie domesi dei santi Gervaso e Protaso, dalla Parrocchia Sant’Antonio, dall'Oratorio del Centro Familiare dalla Scuola Primaria L. Milani Scuola Primaria J. F. Kennedy, dalla Scuola Secondaria di I grado G. Floreanini dalla Scuola Primaria e Secondaria di I grado A. Rosmini , dal Collegio Rosmini e dal Comune di Domodossola.

Le novità sono rappresentate da due location: all' Oratorio del Centro Familiare di via Monte Grappa si è aggiunta la Scuola Primaria di I grado J. F. Kennedy di via san Francesco. Altra novità la collaborazione con le scuole della città: saranno infatti presenti alcuni insegnanti che hanno dato la disponibilità ad accompagnare i bambini e i ragazzi nell’esperienza del centro.

“Lo scorso anno a causa della pandemia – ha detto il sindaco Lucio Pizzi – i centri hanno visto la partecipazione a causa delle norme anticovid di 80 ragazzi quest'anno grazie alle due location riusciamo a raggiungere 160 ragazzi”.

“I centri estivi – ha detto il parroco don Vincenzo Barone – servono a dare speranza ai bambini e ragazzi che sono stati tra quelli che più hanno sofferto il periodo difficile della pandemia”.

Dopo i saluti don Riccardo Zaninetti, vicario della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso , che ha presentato i centri per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, è quindi intervenuto Fra Alberto di Massa, vicario della Parrocchia di S. Antonio di Domodossola.

Cristina Tomola ha presentato i Centro Estivi per i bambini dai 3-5 anni. Poi hanno portato i loro contributi le dirigenti scolatiche: Morena Bizzarri per il Primo Circolo Didattico di Domodossola, Nicoletta Montecchi del Secondo Circolo Didattico di Domodossola e Chiara Varesi della scuola Secondaria di I Grado “G. Floreanini, oltre a Luca Colini presidente della Cooperativa Collegio Mellerio Rosmini.

“Sei settimane – ha spiegato don Riccardo Zaninetti - in compagnia, tanta allegria sotto la guida dei sacerdoti, degli educatori, degli insegnati ed animatori. Il tema che accompagnerà i partecipanti durante il Grest sarà quello di “Hurrà”, una esplosione di gioia che vuole esprimere il desiderio di una ritrovata normalità. Bambini e ragazzi saranno divisi per piccoli gruppi in base all’età e verranno sempre accompagnati dai relativi educatori-responsabili (maggiorenni) e da alcuni collaboratori. Nel rispetto dei protocolli sanitari ci sarà un massimo di 80 iscritti per ogni location”.

I centri estivi riservati ai ragazzi dai 6-12 anni vanno dal 21 giugno al 30 luglio. Oltre al gioco e ai compiti delle vacanze, numerosi sono i laboratori che verranno proposti durante le attività: calcio, basket, pallavolo, tennis da tavolo, calcio-balilla, canto, danza, teatro, musica, disegno, arte, lavoretti, giornalino, cucina e un laboratorio di lingua straniera che mescolerà gioco e apprendimento chiamato Speak & Play. È previsto un giorno alla settimana in piscina e al centro sportivo domese.

Maggiori info sul sito https://sites.google.com/view/centroestivo2021.

I centri estivi al Collegio Rosmini sono riservati ai bambini dai 3 ai 5 anni e possono partecipare 25 bambini, anche in questo caso ci sarà la suddivisione in gruppi. Sono previste diverse attività all'interno e all'esterno con laboratori di musica, panificazione, giochi di un tempo mentre all'esterno saranno sistemate delle piscine. I centri andranno dal 5 luglio al 13 agosto. Informazioni su sito del Collegio.