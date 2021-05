Non sarà venduta la farmacia comunale di Domodossola

La Farmacia comunale non sarà venduta. L’amministrazione Pizzi avrebbe deciso di tenerla sotto l’ala pubblica e di non procedere, come pareva ormai scontato, alla cessione a privati.

La decisione non viene confermata dal sindaco Lucio Pizzi, anche se le voci che Ossolanews ha raccolto a palazzo di città confermano la volontà dell’amministrazione di non venedere la farmacia.

La ‘partita’ del distacco dalle Farmacia dall’ente pubblico pareva scontata ma ora le cose sono cambiate e l’amministrazione ha rivalutato la scelta. Diversi i fattori che farebbero propendere per mantenerla pubblica: tra questi i ‘conti’ di questi ultimi mesi in miglioramento rispetto al passato e la valutazione fatta dal legale chiamato ad esaminare la situazione dell’azienda.

L’amministrazione avrebbe invece in mente di separare la Farmacia dagli altri servizi che erano gestiti dall’Azienda: il teatro Galletti, i trasporti scolastici, l’università della terza età e i soggiorni marini.