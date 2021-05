Festa di Santa Rita alla cappella della Madonna degli scalpellini al Croppo di Trontano il 22 Maggio. Alle 20 sarà recitato il Rosario, a seguire la Messa celebrata da don Paolo Cavagna e la benedizione delle rose.

I fedeli possono portare le rose del proprio giardino. Coloro che ne hanno in abbondanza sono invitati a portarne qualcuna in più, da offrire alla festa, per permettere a tutti di tornare a casa con una rosa benedetta.

La messa si svolgerà nel l'osservanza delle norme anticovid.