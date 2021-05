È mancato a Beura il cavaliere Claudio Guglielmetti

Cordoglio a Beura e in Ossola per la morte all'età di 86 anni di Claudio Guglielmetti, ex capogruppo degli alpini di Beura e tra soci fondatori della sezione di Domodossola dell'Associazione nazionale paracadutisti della quale era stato presidente per diversi anni. Nel 1991 era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dall'allora presidente Francesco Cossiga.

Era sempre presente con il basco amaranto di paracadutista della Folgore a tutte le cerimonie e manifestazioni ufficiali in Ossola, svolgendo il suo ruolo con caparbietà e impegno.

Guglielmetti era stato per anni collaboratore anche della parrocchia. Gli amici lo ricordano per la sua umanità e per i suoi modi sempre gentili e garbati. Di professione era elettricista e per anni ha coadiuvato la moglie Wilma nella gestione di un negozio di elettrodomestici a Beura.

Da alcuni anni aveva problemi di salute e si spento all'ospedale di Verbania. Lascia la moglie Wilma e i figli Danila, Paolo e Roberta.

Il nipote Omar Bargiga era stato sindaco di Beura.