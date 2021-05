Sgominata dai Carabinieri banda di albanesi dedita ai furti in appartamento

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania sono impegnati in una operazione nelle Province di Milano, Como e Savona, per l’esecuzione di diversi provvedimenti restrittivi, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di un sodalizio, composto da cittadini albanesi, responsabile di numerosi furti in abitazione commessi tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 in diverse province del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.