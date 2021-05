Dopo il singolo ‘Cioccolata e cannella’ Ylenia Piola prepara il suo primo disco d’inediti 'Pesca'

Dopo aver pubblicato a gennaio il suo primo inedito ‘Cioccolata e cannella’, la giovane cantante ossolana Ylenia Piola sta preparando il suo primo disco che s’intitolerà ‘Pesca’.

Per poter produrre il cd Ylenia sta raccogliendo fondi tramite la piattaforma di Crowfunding ‘produzioni dal basso’.

La giovane cantante non è però priva di esperienza in sala d’incisione, infatti nel 2009 incide il suo primo disco con il coro Gospel White Spirit; poi nel 2012 insieme a sua sorella Sara, Michele Guaglio e Vic Vergeat compongono il ‘Quartetto vic vergeat’ producendo un cd live.

Ha calcato il palcoscenico con il gruppo teatrale ‘Amici per un sogno’ di Omegna, compagnia specializzata in musical.

Dopo aver studiato musical e opera a Napoli approda al Conservatorio di Parma dove incontra la sua insegnante Paola Folli (voce femminile di ‘Domani’ degli Articolo 31, corista di Elio, cantante delle canzoni dei film Disney): “È grazie a lei – racconta Ylenia - che ho avuto l’incipit, Paola a lezione mi diceva sempre ‘secondo dovresti scrivere qualcosa di tuo, provaci!’, ero un po’ titubante all’inizio però mi ha acceso qualcosa. Infine l’anno scorso, visto il fermo di tutte le attività, ho avuto occasione di riflettere e capire un po’ cosa fare, nel periodo di stop ho avuto anche l’ispirazione e forse anche la motivazione. Scrivere canzoni l’ho presa come una valvola di sfogo per raccontare quello che provavo in quel momento, scrivendo parole e melodie però ho visto che erano immature e allora mi sono decisa a prendere delle lezioni mirate alla scrittura di canzoni. ho raccolto i brani più rappresentativi di quello che ho scritto, ho chiesto pareri a chi è più esperto e da qui è partita l’idea di realizzare il Cd”.

Il disco sarà “una raccolta di pensieri sparsi” come Ylenia ama definirlo, prevalentemente il pop con contaminazioni jazz e brani un po più rock.

La campagna di raccolta fondi sta andando bene: “non solo dal punto di vista economico, ma in Ossola sto ricevendo un grande sostegno morale e mi rende molto felice, è bello magari incontrare qualcuno che non vedi da tempo che ti chiede ‘come va il Cd?’”.

Una delle speranza dell’artista è quello di poter fare un concerto di presentazione del disco ma al momento, per via delle limitazioni imposte dalla pandemia, i tempi non sono ancora maturi per poter organizzare qualcosa.

Al cd hanno contribuito Fabrizio Spadea con la sua chitarra, pianoforte ed arrangiamenti; al piano elettrico Alessandro Zezza; Alessandro Aldrovandi alla batteria e Federico Ferrarello al basso elettrico; l’artwork e la grafica delle T-Short sono state realizzate di Kristel Henzen che ha collaborato anche all’impostazione de Cd fisico.