Bannio Anzino, Sandro Bonfadini confermato capogruppo ANA

Il Gruppo Alpini di Bannio, domenica scorsa, ha tenuto la propria assemblea.

Alla riunione erano presenti il presidente sezionale Giovanni Grossi e numerosi soci.

Dopo il saluto del capogruppo Sandro Bonfadini, il tesoriere Fausto Stoppini ha presentato la relazione finanziaria.



Il resoconto annuale l’ha poi presentato il capogruppo: «Il 2020 avrebbe dovuto essere l'anno dei solenni festeggiamenti per il Centenario del nostro Gruppo. Purtroppo la situazione sanitaria causata dalla pandemia ha impedito qualsiasi manifestazione.



Nonostante tutto grazie al vostro impegno e alla vostra partecipazione alcuni lavori sono stati portati a compimento: a Pontegrande è stato completato il Monumento all’Alpino che andremo ad inaugurare il prossimo 2 giugno. Ad Anzino, in collaborazione con il Comune, è stato realizzato il nuovo Parco della Rimembranza, anche questo sarà inaugurato prossimamente con adeguata cerimonia. La raccolta di fotografie e documenti utili all'allestimento della Mostra del Centenario ha dato risultati insperati, un grazie a tutti coloro che hanno collaborato. Il risultato di tanto lavoro sarà presentato il 2 giugno, giorno del Raduno dei Gruppi di Valle. Molto altro lavoro preparatorio non ha potuto essere concluso come previsto a causa delle restrizioni sanitarie vigenti».pr

La parola è quindi passata al residente Giovanni Grossi che ha illustrato il ruolo e il valore degli Alpini anche in questo periodo di pandemia.



Le votazioni finali hanno visto la riconferma del capogruppo, Sandro Bonfadini che sarà affiancato dal vice capogruppo, Remigio Foscaletti. Segretario, Simone Hor. tesoriere, Fausto Stoppini. Sono stati eletti consiglieri: Enzo Bacchetta, Sergio Barone, Pierguido Bianchi, Giorgio Bionda, Elio Sandro Gaido, Oreste Giardino, Simone Giardino, Wilmer Martinetti, Adriano Tettone e Guido Tonietti.