Da domani il coprifuoco 'regala' un'ora di libertà in più. Possibilità di stare in giro fino a mezzanotte

Si dovrà aspettare almeno fino al prossimo 14 giugno per dire addio al coprifuoco anche in Piemonte. Ma da domani, lunedì 7 giugno, il coprifuoco slitta di un'ora, dalle 23 alla mezzanotte.

Si allungano quindi le serate con la possibilità soprattutto per bar e ristoranti di lavorare un'ora in più anche se resta il limite di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all’aperto. Così come resta il divieto di uscire di casa prima delle 5 del mattino.

Ecco le regole per chi si trova in zona gialla: spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; spostamenti dalle ore 5.00 alle 24.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo.

Bisogna tenere duro ancora una settimana quindi, con la speranza che i dati dei prossimi giorni, e tutto fa pensare per il meglio, possano confermare anche per la nostra Regione il tanto atteso ingresso in Zona Bianca.