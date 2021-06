Luca Longo sarà ordinato sacerdote

Il seminarista Luca Longo il 12 giugno, diventa sacerdote. Il giovane originario di Crodo, 28 anni, verrà ordinato prete dal vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla nella cattedrale di Novara alle 10. Il giorno successivo il sacerdote celebrerà la prima messa a Crodo alle 15.30 nella chiesa di Santo Stefano. Luca ha concluso il suo itinerario di formazione e discernimento al Seminario San Gaudenzio.

Diplomato geometra, dopo aver svolto il lavoro di falegname a Crodo per circa un anno e aver prestato servizio come geometra in una ditta edile di Crevoladossola per circa 3 anni e mezzo: nel 2014 decise di cambiare vita. «Quando capisci che il Signore è tutto nella tua vita – dice Luca Longo – non rimane altro che dire: “Eccomi, sia fatta la tua volontà».

Sarà possibile seguire la celebrazione sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di Passio Novara, oltre che sui social network diocesani.