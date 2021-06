È partita la 55° stagione del Treno dei Bimbi

Prove tecniche di ripartenza per il Treno bei Bimbi di Osso di Croveo, la mitica struttura dei frati Cappuccini di Domodossola (VB) aprirà i suoi battenti il prossimo 11 giugno per poi terminare il 12 settembre.

Sarà senza dubbio "un'estate un pò diversa" da quella dello scorso anno, per via di tutte le restrizioni anti Covid, un grande desiderio di "poter ricominciare a vivere", sommersi completamente nella natura di montagna, lontano dal turismo di massa.

Un punto di riferimento e una destinazione perfetta per un breve soggiorno in cui unire le grandi emozioni dell'alta montagna e il grande relax di un luogo in cui il tempo sembra veramente essersi fermato.

Come ci scrive Germano Bacchetta (ex ragazzo della Casa del Fanciullo) questo incantevole villaggio, nato nel 1966 e voluto da Padre Michelangelo come colonia estiva è servito negli anni 60'e 80’ad ospitare quei bambini (figli di frontalieri) che non potevano in nessun modo seguire i propri genitori oltre confine.

Oggi, questo fiore all'occhiello, della Valle Antigorio é aperto a tutti, un piccolo paradiso un pò fuori dal mondo tra sogni e grandi speranze, quel senso di grande libertà veramente impagabile.

Un viaggio in un mondo a parte, un attrazione turistica e al contempo la vera testimonianza di un passato difficile per molte famiglie, che per apprezzarlo occorrerà comunque conoscerne la storia e naturalmente la fatica quotidiana di chi

ogni giorno, dedica il suo tempo libero al mantenimento e al miglioramento di questa incantevole struttura, dotata di ben 28 carrozze d’epoca, alcune delle quali comunicanti tra loro e con il tempo, riadattate in comode camere, dotate di ogni servizio.

Questo villaggio, oltre ad offrire anche un bel punto di ristoro quotidiano sia per gli ospiti che per i visitatori di passaggio, la domenica come da prassi , sarà arricchita dalla magia della mitica griglia, tra momenti di riflessione, di danza e di tanta bellissima musica dal vivo.