Il domese Mattia Frau nuovo coordinatore nazionale del sindacato di polizia penitenziaria

Il domese Mattia Frau è stato nominato nuovo coordinatore nazionale del S.a.r.a.p, il Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria.

“Ringrazio -così Frau- il segretario generale Roberto Mattarocchia e il segretario nazionale Roberto Esposito per l'opportunità e la fiducia datami. Questa nomina mi riempie di orgoglio e mi dà una spinta maggiore per mettere ancora più impegno ad allargare la nostra organizzazione sindacale , ma soprattutto a dare un contributo per trovare delle soluzioni che possano migliorare il lavoro della Polizia Penitenziaria”.

“Infine -conclude il neonominato- il mio in bocca al lupo al segretario regionale Piemonte Salvatore Fantasia, il quale sta facendo un lavoro eccellente e mi ha insegnato tanto”.

(Foto di repertorio)