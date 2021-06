''I candidati a sindaco che ne pensano del problema movida a Domo?''

''Non sono più consigliere comunale, non sono candidato... però mi informo, ascolto e mi interesso... Già mi informo, ascolto e mi interesso e mi domando, ma i vari e attuali candidati a sindaco della città dove sono?''. Se lo chiede Carlo Valentini, ex presidente del consiglio domese ed ex consigliere comunale che interviene dopo il confronto tra il sindaco Lucio Pizzi ed alcuni esercenti sul problema della movida.

''Cosa pensano i candidati dell'incontro tra il sindaco e un certo numero di esercenti di piazza mercato e limitrofi che si è tenuto venerdì mattina per discutere sulle misure da adottare per contenere il fenomeno di una certa movida violenta?'' chiede Valentini che aggiunge: ''Sull'incontro e sul problema un'idea io me la sono fatta... attendo... Signori candidati, siamo tutti consapevoli che ognuno di noi ha un orologio biologico per il risveglio dal letargo invernale però... sveglia!!!