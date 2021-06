Giovanni Pozzoli confermato alla guida del Gruppo Escursionisti Val Baranca

L’assemblea annuale del Gruppo Escursionisti Val Baranca ha confermato Giovanni Pozzoli alla presidenza del sodalizio banniese. Con lui restano in carica per il triennio 2021-2023: Umberto Donatelli, vice presidente – Enzo Bacchetta, segretario – Ilario Bortolon, tesoriere e i Consiglieri: Dionigi Bettegazzi, Silvano Caccaro, Piero Del Ponte, Antonio Lenna, Giuseppe Respini, Antonio Panizzon, Elio Volpone. Entrano in consiglio anche: Marina Tettone, Sergio Ceriani e Giovanni Fantonetti.

L’assemblea è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di Marilena Lenzi e del marito Franco Pizzi, che sono stati preziosi ed attivi sostenitori del sodalizio.

Il presidente, Giovanni Pozzoli ha illustrato l’attività dell’anno 2020 pesantemente condizionata dalla pandemia: «Nonostante i problemi creati dall’emergenza Covid-19 sono stati compiuti importanti interventi sulla rete sentieristica mentre hanno avuto un rallentamento le altre iniziative legate a incontri e manifestazioni.



In collaborazione con la Sezione Cacciatori di Valle è stato sistemato il Sentiero della Salute da Bannio a Ceppo Morelli.



Pulita e adeguatamente segnata la vecchia mulattiera che, partendo da Pontegrande, sale a Bannio e da qui arriva all’Alpe Soi.



Dopo due anni di lavori e molte giornate dedicate al trasporto del cospicuo materiale necessario, è stato messo in sicurezza e finalmente reso agibile anche il sentiero 5 /b che da Pièdibaranca raggiunge l’Alpe Drocaccia e da qui l’Alpe Dorchetta. Da rimarcare che il tratto Drocaccia-Dorchetta, ben segnato e in sicurezza, resta un itinerario impegnativo e consigliato ad escursionisti esperti.



Di sicuro l'attività più impegnativa e importante è stata dedicata al recupero del Sentiero n° 3/alto in Valle Olocchia. Percorso d’alta quota in ambiente selvaggio, lungo e impegnativo. Storicamente questo tracciato era ben visibile e percorribile anche grazie alla presenza nei mesi estivi delle greggi che col loro pascolare contribuivano a mantenere pulito il percorso, poi a causa della presenza del lupo la Valle Olocchia è stata abbandonata da pastori e alpigiani. Lo scorso anno, grazie alla collaborazione del Comune di Bannio Anzino; del gruppo svizzero “sentieri ossolani” guidato da Peter Krebs; dei Consorzi Alpe Rausa e Alpe Pianezzo e agli organizzatori del “Meht 2021” l’ultratrail che passerà su questo sentiero il prossimo luglio, il Sentiero n°3/alto è tornato agibile in tutta la sua asprezza e bellezza.



Le manifestazioni dell’anno 2020 sono invece state assai ridotte: abbiamo partecipato, nonostante il cattivo tempo, all’annuale Incontro dell’Amicizia al Cole d’Egua. È stata celebrata la tradizionale Messa di San Rocco e, nello stesso Oratorio, allestito il caratteristico Presepe».



Ai molti soci presenti è poi stato presentato, dal tesoriere Ilario Bortolon, il bilancio societario.



L’assemblea ha poi esaminato e accolto, in accordo con la parrocchia, la proposta di fare redigere un progetto per la sistemazione e la messa in sicurezza del tetto dell'Oratorio di S. Rocco. Si ricorda che questa struttura è affidata alla cura del Gruppo Escursionisti Val Baranca.



In chiusura il presidente Giovanni Pozzoli ha comunicato che la sede sociale sarà spostata all’interno del municipio dove l’Amministrazione comunale ha reso disponibili alcuni locali.