Il 17 e 18 luglio si correrà la HOKA Monte Rosa EST Himalayan Trail

Cinque distanze, 1.300 atleti, 239 km, 18.350 m di dislivello e migliaia di emozioni, è questo il weekend che si prospetta quando sabato 17 e domenica 18 luglio partiranno le gare del III° HOKA Monte Rosa EST Himalayan Trail.

Quando mancano meno di due mesi accelera il lavoro di Sport PRO-MOTION A.S.D., una garanzia non solo in termini di organizzazione tecnica ma anche, e soprattutto, di passione per lo sport, per la corsa in natura e per la promozione del territorio.

LE GARE – Ben cinque distanze per accontentare tutti, pronti a battersi al cospetto della parete EST del Monte Rosa, la parete più alta delle Alpi, l'unica di tipo himalayano presente in Europa. Atleti dall’altissimo profilo tecnico, tra cui spicca il vincitore del MEHT Franco Collè, saranno impegnati sulla ULTRA 105K/8.000m D+ , ancora molto esperti sono gli atleti che affronteranno la EPIC 60K/4.700 D+ e quelli impegnati sulla SKY 38K/3.100 D+ . Più accessibili ma certo da non sottovalutare i percorsi CHALLENGE 22K/1.700 D+ e SHORT 14K/850D+ .

Per la ULTRA 105K è necessario che gli atleti comprovino il proprio profilo tecnico dimostrando di aver acquisito 3 punti ITRA in una singola gara disputata nel periodo 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020. La partecipazione assegna punti ITRA, 5 per la 105K, 3 per la 60K, 2 per la 38K e 1 per la 22K.





Trattandosi di gare tecnicamente impegnative, ai partecipanti è richiesto uno specifico corredo di materiale obbligatorio e acquisizione di consapevolezza delle difficoltà del percorso. Per tutte le manifestazioni è previsto un tempo massimo.

NON SOLO GARA – Atleti ed accompagnatori potranno andare alla scoperta di un territorio straordinario, quello di Macugnaga, Z’Makana in lingua Walser, una splendida località alpina situata ai piedi dell’imponente parete est del Monte Rosa, a 1.327m.s.l.m. Una cornice paesaggistica unica al mondo resa ancora più speciale dalla presenza dei Walser, un’etnia di origine tedesca che ha conservato le proprie tradizioni, dall’abbigliamento, all’edilizia a leggende e superstizioni alla lingua Titsch che ha portato con se durante la migrazione, avvenuta oltre 700 anni fa. Il territorio si presta a diverse escursioni, irrinunciabili la gita al Lago delle Fate, dove l’acqua è color smeraldo e la leggenda narra della presenza di gnomi che avevano stretto un patto con le fate a cui consegnavano oro in cambio di marmellata. Si racconta che le fate utilizzassero l’oro per confezionarsi i vestiti e per la polvere magica. Tappa suggestiva anche quella del ghiacciaio Belvedere da cui partono numerosi sentieri, tutti panoramici e agevoli in periodo estivo. Tutti i sentieri portano ad esplorare un ambiente incontaminato, sarà possibile ammirare qualche timido camoscio e gli stambecchi, così come respirare il profumo dei rododendri e dei frutti di bosco.

Sport PRO-MOTION A.S.D. ha pensato a diverse offerte di ospitalità e opzioni per vivere il territorio di Macugnaga. Accompagnatori e spettatori potranno seguire le gare usufruendo delle tariffe speciali proposte dagli impianti di risalita della stazione alpina, partner del MEHT. A tutti i partecipanti invece sarà consegnato un braccialetto che varrà da ticket gratuito per i tre giorni dell’evento

I PARTNER – Consolidata la partnership con HOKA, TITLE PARTNER della manifestazione, a cui si aggiunge l’azienda Ricola, marchio nato nel 1930 dalla pasticceria Richterich, grazie a uno spiccato spirito innovativo e a una particolare sensibilità nei confronti della qualità. L’azienda a carattere familiare è considerata pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali ed entra a far parte della famiglia MEHT. Gli atleti troveranno nel pacco gara prodotti Ricola che potranno anche assaggiare al ritiro del pettorale o a fine gara. Ricola mette a disposizione dei vincitori sulle varie distanze diversi premi.

ISCRIZIONI APERTE – È possibile iscriversi online. Attenzione al numero massimo di partecipanti. Per la SHORT 14K sono rimasti solo 34 posti.