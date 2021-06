Bannio, concerto d’estate con l’Amadeus Kammerchor

Domenica 20 giugno, alle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, l’Amadeus Kammerchor, diretto dal maestro Gian Mario Cavallaro, terrà il “Concerto d’Estate”.



La manifestazione è inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario del Gruppo Alpini di Bannio Anzino.



Il maestro Cavallaro, originario di Anzino, sottolinea: "La nostra esibizione vuole essere un Concerto di ringraziamento. Presenteremo un repertorio interamente dedicato alla Musica Sacra con l’intento di ricordare tutti coloro che hanno sofferto o che sono mancati in questo anno di pandemia e al tempo stesso ringraziare la Madonna per aver preservato tutti noi".



Da parte Sandro Bonfadini, vicepresidente ANA di Domodossola e capogruppo di Bannio Anzino aggiunge: "Dobbiamo ringraziare particolarmente il maestro alpino Gian Mario Cavallaro e l’intero Amadeus Kammerchor, che pur di presentare il loro “Concerto d’Estate” a Bannio si sono sottoposti ad un ravvicinato doppio impegno. Sabato mattina a Roma in Santa Maria in Campielli a Roma per un Concerto organizzato dal Rotary Club Passport Italia District 2080; e domenica pomeriggio in Valle Anzasca. Due Concerti a 700 km di distanza".



Nel “Concerto d’Estate” si esibiranno come solisti: il soprano Valeria Rossi e la mezzo soprano Victoria Shapranova; al pianoforte accompagna Greta Raciti. Entrata libera.