"Palazzo San Francesco torna a essere per eccellenza il nostro polo culturale". Lo dice Carlo Valentini, ex presidente del consiglio di Domodossola ed ex consigliere comunale.

Valentini commenta l’inaugurazione dei Musei civici rivolgendo "un doveroso grazie al direttore Antonio D’Amico che col suo sapere ha riportato in questi anni il vento della cultura museale in città". E’ il solo ringraziamento che l’ex presidente fa non citando nessun altro.