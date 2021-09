A Premosello murales dedicati al Parco Nazionale della Valgrande

A quasi due anni dall’inaugurazione della meridiana dedicata alla Repubblica dell’Ossola e posta in via X Settembre 1944 a Premosello-Chiovenda, questa strada si appresta a diventare una curiosa, colorata e attrattiva “via dei murales” dedicata alla Val Grande e al Parco Nazionale, richiamando anche la storia e la tradizione di questo paese, i cui alpigiani per secoli colonizzarono e vissero ogni anno da maggio a settembre con i loro armenti in quella che è stata chiamata la “città estiva”, nei tanti alpeggi “caricati” per sopravvivere e dove la fatica era quotidianità, una valle oggi diventata wilderness.

Il promotore e finanziatore dell’iniziativa è l’ingegner Fausto Pella di origini premosellesi, titolare di una società di architettura e ingegneria a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza, che nel 2019 aveva fatto realizzare la rinnovata meridiana e anche un sottostante affresco realizzato dall’artista brianzola Veronica Veneroni, oltre a sette graffiti a spruzzo da due artisti liguri – Maurizio Taggiasco “Jori” ed Elisabetta Colombo “Gioia” – che raffigurano edifici e paesaggi storici di Premosello.

Il nuovo progetto è invece composto dal murales vero e proprio e da una serie di pannelli illustrativi dedicati al Parco Nazionale della Val Grande con flora, fauna, alpeggi e figure mitologiche ispirate al libro edito nel 2001 e intitolato “Il Basilisco e i suoi amici - Esseri fatati nel Verbano, Cusio e Ossola”, scritto e illustrato da Daniela Piolini.

Il murales interesserà le recinzioni destre e sinistre di via X Settembre e sarà il completamento del citato murales con una meridiana e scorci di Premosello eseguito nell’autunno 2019 nella ricorrenza del 75° anniversario della Repubblica dell’Ossola.

I dati dell’opera:

• progetto di Fausto Pella e Chiara Marelli;

• murales realizzati da Maurizio “Jori” Taggiasco e Elisabetta “Gioia” Colombo di Imperia;

• caratteristiche tecniche e materiali utilizzati: vernice di fondo offerta dalla ditta CIPIR di Premosello-Chiovenda e bombolette spray colorate;

• lunghezza dell’opera: lato ovest 85 ml + lato est 80 ml = 165 ml totali;

• superficie interessata: lato ovest 130 mq + lato est 110 mq = 240 mq totali;

• tempistiche per rilascio delle autorizzazioni: anno 2020-2021;

• soggetti intervenuti per autorizzazioni: Soprintendenza del Verbano-Cusio-Ossola e Comune di Premosello-Chiovenda;

• tempo stimato per la realizzazione: due settimane da inizio lavori

• inaugurazione: programmata per l’autunno 2021.