Cambio al vertice della Scuola Sci Macugnaga, Andrea Iacchini è il nuovo Presidente

Dopo una stagione invernale mai decollata per i noti problemi legati alla pandemia, la Scuola Sci Macugnaga ha cambiato il proprio Consiglio Direttivo che ora risulta così composto: Andrea Iacchini (presidente), Giorgia Pivanti (vicepresidente). Consiglieri: Francesca Schranz, Andrea Pirazzi e Doriano Schranz.

Il neo presidente Andrea Iacchini illustra i programmi del nuovo consiglio direttivo della “Maestri Sci Macugnaga S.C.A R.L.”: «L’obiettivo principale è quello di creare un gruppo propositivo, proiettato verso il futuro della Scuola Sci e non solo.



La Scuola Sci Macugnaga ha una storia importante e da sempre è un riferimento per le attività turistiche del paese.



Partendo dagli ottimi risultati ottenuti dal Consiglio uscente, al quale facciamo i complimenti per l’attività svolta, la nostra strategia sarà quella di focalizzarci sulle esigenze dei clienti al fine di poter offrire prodotti e servizi sempre più in linea con le loro aspettative.



Il mondo sta cambiando ed il modo di fare "scuola di sci" non fa eccezione.



Oltre alla fondamentale funzione operativa del Consiglio Direttivo si sta creando un gruppo giovane e competente che avrà lo scopo di proporre servizi sempre più attraenti per gli ospiti che frequenteranno Macugnaga».