Restano a Domodossola gli agenti della Polstrada soppressa

Resteranno in servizio a Domodossola i cinque agenti della Polizia stradale. Dopo che il distaccamento è stato soppresso i cinque agenti hanno ottenuto di non essere trasferiti alla Stradale di Verbania ma andranno a rinforzare la Polizia ferroviaria e quella di Frontiera di Domodossola.

Come è noto il distaccamento di Domodossola è stato soppresso. I parlamentari locali non hanno mosso un dito per salvarlo e gli ultimi tre ministri degli Interni (Minniti, Salvini e Lamorgese) hanno proseguito nell’iter di soppressione del distaccamento ossolano e di altri distaccamenti piemontesi.

Le tanto decantate ‘terre alte’ hanno perso un altro presidio e soprattutto l’Ossola ha perso l’ennesimo servizio tra i tanti, tutti cancellati dopo la nascita della provincia del Verbano Cusio Ossola.