E’ iniziata nel migliore dei modi Frit Rock, la tre giorni organizzata in piazza mercato a Villadossola. Tante gente venerdì sera per il via della festa. L’appuntamento prosegue anche oggi e domani. il rock con le migliori specialità del cibo di strada. In programma concerti, stand con le specialità dello street food e uno spettacolo dedicato ai bambini.