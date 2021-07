Anziano varesino recuperato dal soccorso alpino nelle alture sopra Santa Maria Maggiore

Disavventura a lieto fine per un 83enne di Cardano al Campo in vacanza in Valle Vigezzo e che ieri pomeriggio aveva deciso di compiere un’escursione alla Costa di Fracchia, la cima boscosa che sovrasta il centro del fondo di Santa Maria Maggiore. Fatto sta che ad un certo punto, provato dalla salita, ha accusato eccessiva stanchezza alle gambe e non è più riuscito a scendere a valle. Solo in tarda serata ha però allertato i soccorsi. Le squadre sono state attivate intorno alle 23 con uomini del soccorso alpino civile della stazione Vigezzo, vigili del fuoco di Santa Maria Maggiore, i Vigili del fuoco del comando provinciale e Sagf di Domodossola. L’anziano è stato infine riaccompagnato a valle a notte fonda, provato fisicamente ma sano e salvo.

(Foto repertorio)