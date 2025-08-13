Ritrovato a Orcesco il cercatore di funghi disperso in Val Vigezzo

Questa mattina poco dopo mezzogiorno in Val Vigezzo i soccorritori sono stati impegnati per la ricerca di un cercatore di funghi che aveva fatto perdere la propria posizione nei boschi di Druogno.

Su indicazione dettagliate del compagno “fungiat”, in compagnia del disperso fino a qualche ora prima, i soccorritori si sono concentrati via terra nei boschi tra Orcesco e l’alpe Campra, e più in particolare su un sentiero nei pressi del riale denominato Lupo.

Fondamentale il contributo apportato dalla tecnologia Imsi Chatcer utilizzata per la ricerca del telefono del disperso e il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago proveniente da Malpensa, che è riuscito ad individuare l’uomo, recuperarlo a bordo e affidarlo per un controllo alle cure dei sanitari. L’uomo, un settantoottenne, è apparso confuso e stanco ma in buone condizioni. Sul posto hanno collaborato sinergicamente alle operazioni di soccorso i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino Civile, i Carabinieri forestali della Valle Vigezzo e i Carabinieri di Santa Maria Maggiore.