Finge di essere un agente e minaccia i clienti di un bar con una sedia: fermato in centro a Domodossola

Nella tarda mattinata del 6 agosto il personale del corpo di polizia locale di Domodossola è intervenuto in piazza Mercato per rispondere alla chiamata di alcuni utenti che segnalavano una persona in stato di forte agitazione, che si aggirava urlando per alcuni bar del centro storico. La pattuglia intervenuta rintracciava l’uomo subito dopo un acceso diverbio con alcuni clienti.

L’uomo aveva chiesto di poter accarezzare il cane di una delle ragazze presenti in un primo bar, ma nel farlo aveva senza ragione causato un dolore al cane, che aveva reagito con un guaito. L’inspiegabile comportamento dell’uomo nei confronti dell’animale aveva dato avvio ad una discussione, al culmine della quale l’uomo aveva minacciato i presenti con una sedia, dopo essersi qualificato come appartenente alle forze dell’ordine ed aver persino intimato loro di identificarsi, chiedendo anche l’esibizione dei documenti di identificazione.

L’uomo si era poi allontanato dal primo bar, sempre in stato di evidente agitazione psico-motoria, per entrare in un altro bar. La pattuglia della polizia locale lo aveva subito rintracciato, per procedere all’identificazione e ricevere eventuali querele dalle persone coinvolte nell’alterco.

A supporto dei due ufficiali della polizia locale è sopraggiunta immediatamente anche una pattuglia dell’arma dei carabinieri e solo dopo diversi minuti, durante i quali l’uomo alternava frasi prive di senso e non dava segno di volersi tranquillizzare, le “vere” forze dell’ordine sono riuscite a riportare alla calma l’esagitato, senza dover ricorrere a mezzi coattivi.

La polizia locale ha quindi proceduto a contestare all’autore della vicenda la violazione dell’art. 498, comma 2, del codice penale per usurpazione di titoli o di onori che punisce appunto chi si arroga dignità o titoli o qualità inerenti a pubblici uffici e professioni, come quella di appartenente ad organi di polizia.