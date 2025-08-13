Disperso nei boschi di Druogno: scattano le ricerche per un cercatore di funghi

È iniziata poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 13, un’operazione di ricerca nei boschi che circondano Druogno, in Valle Vigezzo, per rintracciare un cercatore di funghi che non ha fatto ritorno.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero per sorvolare la zona dall’alto. Presenti anche i tecnici del Soccorso Alpino e il Sagf, impegnati nelle perlustrazioni via terra. Le operazioni proseguono senza sosta per individuare l’uomo e riportarlo in sicurezza.