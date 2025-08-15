Ferragosto di vigilanza per i Vigili del fuoco

Anche il 15 agosto i Vigili del fuoco del presidio rurale di Cannobio, presidio logistico-stagionale del Comando dei vigili del fuoco del Verbano -Cusio-Ossola, sono sul territorio per le attività di contrasto agli incendi boschivi e, più in generale, sono in prontezza operativa come rinforzo alle squadre VVF permanenti e volontarie, già presenti tutto l'anno sul territorio della nostra provincia. Le attività del presidio rurale, la cui area di competenza si estende in tutto l’Alto Verbano, la Valle Cannobina e la Valle Vigezzo, oltre all'antincendio boschivo e al soccorso tecnico urgente, prevedono la cosiddetta "vigilanza dinamica" del territorio, in cui le squadre percorrono itinerari di interesse programmati, garantendo azioni rapide e adeguate in caso di insorgenza di incendi di bosco o di minacce di aree boscate. Il presidio rurale di Cannobio è stato il primo presidio rurale della regione Piemonte, per la prossimità al Parco Nazionale della Val Grande, area naturalistica di grande interesse a livello nazionale, e per la posizione geografica strategica.
venerdì 15 agosto
