Cronaca | 15 agosto 2025, 11:13

Ferragosto di vigilanza per i Vigili del fuoco

Il presidio rurale, primo in Piemonte, presidia Alto Verbano, Valle Cannobina e Valle Vigezzo con attività di prevenzione e pronto intervento contro gli incendi boschivi

Anche il 15 agosto i Vigili del fuoco del presidio rurale di Cannobio, presidio logistico-stagionale del Comando dei vigili del fuoco del Verbano -Cusio-Ossola, sono sul territorio per le attività di contrasto agli incendi boschivi e, più in generale, sono in prontezza operativa come rinforzo alle squadre VVF permanenti e volontarie, già presenti tutto l'anno sul territorio della nostra provincia. Le attività del presidio rurale, la cui area di competenza si estende in tutto l’Alto Verbano, la Valle Cannobina e la Valle Vigezzo, oltre all'antincendio boschivo e al soccorso tecnico urgente, prevedono la cosiddetta "vigilanza dinamica" del territorio, in cui le squadre percorrono itinerari di interesse programmati, garantendo azioni rapide e adeguate in caso di insorgenza di incendi di bosco o di minacce di aree boscate. Il presidio rurale di Cannobio è stato il primo presidio rurale della regione Piemonte, per la prossimità al Parco Nazionale della Val Grande, area naturalistica di grande interesse a livello nazionale, e per la posizione geografica strategica.

Redazione

