''Le Ferrovie dovrebbero avere più attenzione per la stazione di Iselle'' FOTO

Non è per nulla soddisfatto di come è tenuta la stazione di Iselle, soprattutto in un peridodo come questo che la vede diventare un polo importante per il passaggio di tantisismi passeggeri che qui riprendono il loro viaggio in treno dopo il trasbordo da Domodossola.

Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera, approfitta del sopralluogo di lunedì per sfogarsi. Sopralluogo fatto per vedere di persona se tutto funziona bene con l’interruzione della linea del Sempione per lavoro. Stop che costringe i passeggeri dei treni ma pure tanti frontalieri a servirsi del servizio navetta tra Domodossola e Iselle.

Il primo serio problema sono alcuni alberi pericolanti che gravano sulla linea ferroviaria, vicino alla stazione.

‘’Era gennaio quando ho scritto alla Ferrovie per segnalare il pericolo – dice Magliocco - . Le piante, inclinate dal vento, sono precarie potrebbero cadere sulla stazione e sul percorso che ogni giorno vien e fatto da migliaia di persone. A queste mia segnalazioni non ho avuto risposta nonostante le Ferrovie siano responsabili della sicurezza anche sul lato montagna ma anche dei lavoratori delle Ferrovie che qui passano ogni giorno’’.

Lo dice, guadando la lapide che ricorda tutti i lavoratori caduti nella costruzione della galleria del Sempione.

‘’Quella lapide ricorda chi ha perso la vita per realizzare il tunnel – dice - . Ma basta guardarla per vedere in che condizioni è: abbandonata e circondata dalla vegetazione. Forse un po’ di rispettosi vorrebbe!’’.

Come lamenta, il sindaco, le condizioni in cui versa il percorso che oggi migliaia di passeggeri fanno a piedi raggiungere la stazione dopo essere scesi dai bus. ‘’Un percorso invaso dalla vegetazione, che andava tagliata anche contro montagna’’.

Resta anche un monumento allo spreco l’ascensore (ma qui la colpa non è delle Ferrovie ndr) che venne fatto costruire dalla Provincia anni fa e quasi mai utilizzato. Doveva servire a portare i viaggiatori dal piano strada alla stazione. Oggi è lì fermo, inutilizzato ed invaso dalla vegetazione.

‘’Era costato un pacco di soldi e visto lo stato di abbandono possiamo dire sono stati gettati al vento’’ afferma il sindaco.