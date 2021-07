Il terremoto di Oberwald (Vallese) largamente percepito

Il servizio sismico del Politecnico di Zurigo conferma che il terremoto di magnitudo 4 che si è verificato alle 13.11 in Alto Vallese, con epicentro a Oberwald, a 7,1 chilometri di profondità è stato “largamente percepito”.

Alla prima scossa ne sono succedute altre di assestamento tutte con minore intensità e maggior profondità La polizia cantonale vallesana segnala di non avere ricevuto richieste d’intervento. La zona dove si è verificato il sisma è fra quelle prese in considerazione per la costruzione di un grosso serbatoio di gas naturale sotto le Alpi.

Ricordiamo che il Canton Vallese è una delle regioni svizzere con la più alta pericolosità sismica insieme alla regione di Basilea, ai Grigioni, alla Svizzera centrale e alla valle del Reno nel Canton San Gallo. In Svizzera si prevede una forte scossa di terremoto ogni 50-150 anni. In Vallese l’ultimo forte terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato il 25 gennaio 1946. Molte persone persero la vita, numerose furono ferite e 3’500 edifici subirono danni in parte gravi.