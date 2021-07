Approvate le tariffe dei rifiuti per il 2021

Approvato il piano economico finanziario 2021 e le tariffe della Tari, la tassa rifiuti.

Il consiglio comunale di Villadossola, lunedì sera, ha detto sì con la sola astensione dei 4 gruppi consiglieri di minoranza.

L’assessore alle finanze, Stefano Cittadino,ha illustrato la situazione sulla Tari, citando i bonus e le riduzioni che interessano alcuni cittadini con i redditi più bassi; ha parlato di tariffe ricordando che sul bilancio di Villadossola la voce Tari pesava nel 2019 per 921 mila euro e 953 mila nel 2020. La situazione per il 2021 dovrebbe stabilizzarsi sui 955 mila euro tanto che, ha spiegato l’assessore, ‘’abbiamo potuto approvare le tariffe’’.

La discussione è stata alquanto breve. La sola stranezza è che non si è saputo quali saranno in realtà le tariffe che i cittadini pagheranno per i rifiuti: se le tariffe aumenteranno, se diminuiranno o resteranno uguali. La maggioranza le ha elencate e la minoranza non le ha chieste pubblicamente.