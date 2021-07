Sull’onda del successo di Frit Rock dello scorso fine settimana, la Pro Loco di Villadossola organizza per venerdì sera, un altro appuntamento. Chi vorrà, potrà assistere in piazza mercato alla partita Belgio-Italia, valida per gli Europei di calcio. La Pro Loco attiverà il maxi schermo e chi vorrà potrà assistervi gustando qualcosa da bere per trascorrere una serata in compagnia.