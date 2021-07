'I Sentieri degli Spalloni' slitta al 2022

Anche in questo 2021 l’Associazione Sentieri degli Spalloni ha scelto di rimandare al prossimo anno l’incontro transfrontaliero sui sentieri storici degli Spalloni, che si sarebbe svolto in questi primi giorni di luglio. “Ci fermiamo - dice Nori Botta, Presidente dell’Associazione - di fronte all’epidemia di Covid-19 e annulliamo anche quest’anno il nostro tradizionale incontro 'I Sentieri degli Spalloni'”.

“La scelta -sottolinea-, previdente e di responsabilità, é dettata dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che sono incompatibili con un evento come questo che avviene su due territori transfrontalieri ed è quindi complesso da coordinare; sia per la logistica che per la gestione del 'ritrovo post camminata', che determina un assembramento da svolgere in sicurezza”.



“Per noi - continua Nori Botta - è importante e bello camminare insieme, ma lo é ancor di più l’atmosfera di festa e amicizia che si crea anche dopo. Non saremmo stati capaci di non abbracciarci forte e cantare insieme a squarciagola inni alla montagna. Per noi anche fare festa é una cosa seria e responsabile. Siamo una squadra unita e stiamo lavorando per l’edizione 2022, che ci troverà ancor più emozionati e felici di incontrarci. Torneranno a sventolare le bandiere, quella italiana e quella svizzera, unite in un unico cammino sui sentieri di un confine che per noi non esiste. L’appuntamento è per il 2022, in amicizia, in sicurezza e ci auguriamo con la pandemia completamente superata”.