Musica in Quota: annullato per maltempo il concerto di domani all'Alpe Alpino

Un inizio di stagione poco fortunato per il festival Musica in quota: la rassegna che porta esibizioni musicali live in contesti naturali ricchi di fascino del Verbano-Cusio-Ossola, infatti, continua a fare i conti con il maltempo che ha già portato all'annullamento dei primi due appuntamenti, il 20 giugno a Pian d'Arla e il 4 luglio in Valle Vigezzo.

Domenica 11 luglio sarà dunque la data inaugurale per questa edizione, con il concerto in programma alle ore 11.30 nella cornice dell'Alpe Aulamia in Valle Antrona, inedita sede per la rassegna.

Ad esibirsi il Domus Brass Quintett: Antonio Manti e Federico Cavalli alla tromba, Luca Dosio al corno, Ruben Pompilio al trombone e Corrado Pidò alla tuba saranno gli artisti che calcheranno il palco naturale ossolano.

Il Domus Brass Quintet nasce nel 2015 in seno al Civico Corpo Musicale di Domodossola. Nel 2016, grazie ad una collaborazione con la compagnia teatrale Stranagente, il quintetto contribuisce alla messa in scena di uno spettacolo dedicato a Galileo Galilei dove, attraverso musiche rinascimentali e letture, viene ripercorsa la vita dello scienziato pisano. Il repertorio di estrazione del Domus Brass Quintett è per lo più rinascimentale e classico, anche se da qualche anno i musicisti hanno introdotto anche nuovi arrangiamenti più leggeri, dai classici d’opera e musica leggera fino alle amatissime colonne sonore da film.

Domenica 11 luglio Musica in quota accoglierà il pubblico ai 1.069 metri di altitudine dell'Alpe Aulamia. L'itinerario parte dalla piazza della chiesa di Montescheno, luogo di ritrovo e di commiato dei partecipanti all’ultima lunga e antica processione alpina sopravvissuta ai tempi moderni, “l’autani”. Percorrendo la mulattiera, che coincide con il percorso dedicato alla segale, s’incontra dapprima un mulino ad acqua ancora funzionante e quindi si sale a Vallemiola, piccolo nucleo abitato “sdoppiato” in inferiore e superiore. Proseguendo si incontrano altre testimonianze della vita rurale di un tempo, due torchi e due forni, per poi intraprendere una ripida salita nel bosco sino all’alpe Aulamia, terrazza panoramica sulla piana del Toce da un lato, e sull’affascinante Val Brevettola dall’altro, con i suoi alpeggi, le sue tradizioni, la sua processione e la sua skyrace.







Dati tecnici: Punto di partenza: piazza della Chiesa a Montescheno. Orario di partenza consigliato: ore 9.00. Dislivello: 350 m. Tempo percorrenza: 1h 15’. Grado di difficoltà: E – Sentiero Escursionistico.

Per info e consigli sul percorso: Guida Ambientale Escursionistica Erika Colombo 347 2757567 fam.ciga@alice.it Associazione AccompagNatur

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Consorzio dell’Alpe. Per info e prenotazioni 349 5438340 / 366 7321812.

L'evento è realizzato con il contributo del Comune di Montescheno e la collaborazione del Consorzio Agri Forestale Val Brevettola.

In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Tutti gli eventi di Musica in quota sono gratuiti. La registrazione è obbligatoria, entro le ore 12 del giorno precedente, sulla piattaforma www.musicainquota.it/registrazioni A sostenere l'Associazione Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori- escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro. Il programma completo della stagione 2021 è online sul sito web www.musicainquota.it. Aggiornamenti anche su Facebook www.facebook.com/musicainquota e Instagram: www.instagram.com/musicainquota.

Credits foto Daniele Poletti