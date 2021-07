Mancano 293 mila euro di tassa rifiuti non pagata

Imu (imposta sui fabbricati) e Tasi (tassa sui servizi indivisibili) incassate. Resta il ‘buco’ sulla tassa rifiuti.

E’ questa la fotografia sulla situazione della riscossione di tasse e imposte nel Comune di Villadossola. Di recente, nel VCO, qualche comune aveva lamentato la mancata riscossione di diversi milioni di euro per tasse non pagate. Abbiamo sentito l’assessore al bilancio, Stefano Cittadino, per capire la situazione di Villa. Cittadino ci ha dato un quadro a tinte diverse.

‘’Su Imu e Tasi la situazione è buona - spiega - .Abbiamo riscosso tutto e non ci sono arretrati di incassare. Più problematica la situazione per la Tari, la tassa sui rifiuti'', Tassa per la quale l'amministrazione si è affidata ad una agenzia di recupero.

''Al 31 dicembre 2020 - aggiunge l'assessore - dovevamo ancora incassare 293.218,24. Anche se la situazione è migliorata, per ora. Quando ci siamo insediati avevamo infatti trovato 346 mila euro di Tari non pagata dai residenti. Nel 2018 ne abbiamo recuperati 74 mila facendo scendere a 272 mila l'ammanco; ma la cifra ''in rosso'' era ancora salita nel 2019, raggiungendo 296.773euro di mancati versamenti. Nel 2020 abbiamo recuperato altri 3.5555 euro portando, come detto, l'ammanco a 293 mila 218 euro. Il timore è che con la pandemia e la situazione di crisi palesata dalla famiglie le entrate della Tari possano ancora calare per il prossimo anno’’.