L'ossolano Mattia Vairoli lancia il marchio di moda CRX78

L’ex pilota automobilistico e attuale commentatore televisivo di SKY Formula 1 e SKY Sport, Matteo Bobbi, è il testimonial del marchio di abbigliamento CRX78.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso per l’azienda CRX78, nata durante il lockdown grazie alle sinergie del trevigiano Massimo Piccin, titolare della Crimax di Sacile, e del domese Mattia Vairoli, titolare della IB Motori di Sacile.

Mattia Vairoli è di Trasquera: nato a Domodossola ma sacilese di adozione, ha fondato assieme al trevigiano Massimo Piccin il marchio di abbigliamento usufruendo della geniale arte contemporanea sprigionata da Gabriele Dalla Longa, diplomatosi alla Master Accademy Andy Warhol di New York.

Con il tocco artistico degno della più bella fine art contemporanea hanno ripreso vita le classiche icone del motorsport che sono finite in t-shirt e felpe mentre per le calzature, le camice e i maglioni, è stata individuata una linea molto più classica. Accurata è stata la scelta dei materiali, dal cotone alla pelle di vitello delle scarpe confezionate artigianalmente in Veneto.

Il marchio, italianissimo, è online (crx78.it) e grazie a Matteo Bobbi farà presto il giro del mondo.