Ancora un parto al San Biagio, questa volta nel parcheggio del Dea domese

Ancora un parto al San Biagio, ma questa volta non al Dea, davanti, nel parcheggio. E' accaduto poco prima di mezzanotte. Il piccolo e la mamma stanno bene e nella notte, come da protocollo sono stati trasferiti al Castelli di Verbania.

Il parto è avvenuto di fronte alla 'camera calda', il box allestito nei mesi scorsi in emergenza Covid per effettuare i pre triage prima di entrare al Dea. Un secondo caso in meno di 24 ore che certamente alimenterà le polemiche di queste ore sulla chiusura del Punto Nascite domese. Il sindaco Lucio Pizzi sabato aveva puntato il dito oltre che contro l'Asl anche contro la Regione, accusandoli di “non aver mantenuto le promesse sulla riapertura”. Il primo cittadino ieri aveva preannunciato di voler scrivere direttamente al presidente Cirio e all'assessore Icardi per ottenere risposte. Difficile capire come, dopo questo secondo caso, si vorrà muovere Pizzi, anche se è facilmente intuibile che le prossime giornate saranno molto movimentate sul tema del comparto Materno Infantile, una questione che ormai si protrae da quasi 20 anni e che forse avrebbe bisogno una volta per tutte di chiarezza e certezze.