Maltempo, stato di allerta in Canton Vallese

Vallese in stato di allerta per le forti piogge che stanno flagllando il Cantone e che toccano anche il Verbano Cusio Ossola. La perturbazione sta colpendo il Vallese da ieri sera e dalla mattina di martedì ha iniziato a causare non pochi disagi nella parte germanofona del cantone. Così riportano alcuni media svizzeri.

Ci sono alcuni collegamenti interrotti tra Oberwald e Realp, mentre la strada A19 Briga - Passo della Furka è chiusa a causa del pericolo di valanghe. Sul versante del Sempione, la strada che porta ad Alpjen e Gondo è stata chiusa in via preventiva mentre il Rottenbrücke a Rarogne non è più percorribile a causa di allagamenti. Liorgano di controllo cantonale ha emesso questa mattina "un'allerta per maltempo all'attenzione per il Rodano e i fiumi laterali". Il fiume ha raggiunto anche una portata limite a Martigny mentre la polizia cantonale dice che il collegamento A6 del Col de Grimsel è chiuso in entrambe le direzioni per pericolo di valanghe.

Il maltempo è destinato a durare tutta la giornata di martedì soprattutto nell'Alto Vallese, nelle valli laterali della sponda sinistra del Rodano e nella regione dello Chablais.