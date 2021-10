Il mondo della montagna e della cultura ossolana piange Lorenzo Scandroglio

Non ce l'ha fatta Lorenzo Scandroglio. Il cinquantaduenne si è spento questa mattina all'ospedale di Novara, dove si trovava ricoverato da giorni in gravissime condizioni per un'ischemia celebrale che lo aveva colpito all'Alpe Veglia, mentre era al al lavoro come rifugista al Città di Arona.

E' grande il cordoglio in Ossola, dove da anni si era trasferito (era originario di Gallarate) per assecondare la passione per la montagna. Alpinista, volontario del soccorso alpino, Lorenzo era anche impegnato nel settore della cultura. Giornalista e scrittore, autore e traduttore per Jaka Book Neri Pozza e altri editori, a lui si deve la nascita del festival letterario del Lago Maggiore “Letteraltura”.

In passato è stato capo redattore della rivista Alp e ha realizzato reportage alpinistici dal Pakistan per Radio Popolare e La7. Di recente, tra gli altri impegni, ha curato l’introduzione del libro “Una vita fra le cime”, della guida alpina Donato Nolè.