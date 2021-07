Preghiera per la pace a Villadossola il 20 luglio, presieduta da don Benoit Lovati. Da circa un decennio il sacerdote vive e opera in Africa; a lungo era stato impegnato a Villadossola e nelle valli, in particolare con i giovani.

Ora si trova in Italia e dal 19 al 25 luglio soggiornerà a Villadossola. La funzione si svolgerà nella chiesa di San Bartolomeo alle 18.15.

Dal 2019 un gruppo di persone delle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona hanno avviato un'iniziativa di preghiera per la pace con cadenza mensile.

L'appuntamento durante la pandemia si è svolto on line. Durante la preghiera per la pace vengono ricordati i luoghi di conflitto nel mondo e per ogni paese viene portato all'altare un lumino. Da circa tre mesi l'appuntamento di preghiera, che è itinerante, è tornato a svolgersi in presenza.

Alla preghiera saranno presenti anche dei rappresentati della comunità di Sant'Egidio di Novara.