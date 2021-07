Sabato 17 la Gmo suonerà a Preglia per la Madonna del Carmelo

Sono partite martedì 13 luglio con il triduo di preparazione le celebrazioni per la Madonna del Carmelo a Preglia di Crevoladossola.

Questa sera, venerdì 16 luglio giorno canonico della festa, alle 18 verrà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale.

Sabato 17 alle 20.30 sarà celebrata la messa solenne sempre alla parrocchiale, a causa delle restrizioni anticovid, quest’anno gli organizzatori non hanno potuto approntare la processione con le donne in costume e le cavagnette per le vie del paese e neppure la classica ‘Anguriata’; alle 21.30, sempre presso la chiesa, l’ensamble musicale Gmo eseguirà le colonne sonore dei film in un concerto organizzato da Comune e Parrocchia in memoria della piccola Matilde Cara, il ricavato andrà in beneficenza.