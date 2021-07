Premia, procedono i lavori per il distributore di carburante

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo distributore di carburante a Premia. L’iter, avviato dall’amministrazione comunale, prevede un impianto di distribuzione all’ingresso del paese. I lavori stanno andando avanti e così anche Premia potrebbe avere presto il suo distributore per far fronte all’incremento del turismo sviluppatosi con le Terme. L’obiettivo era aprirlo in primavera ma i lavori non sono finiti. Sarà una ‘’pompa di benzina bianca’’, cioè una stazione di servizio che non avrà loghi dei marchi più noti. Ricordiamo che Premia ha già attivato su il sul territorio due punti di rifornimento per le auto elettriche, entrate in servizio grazie alla collaborazione con Enel X, una in paese e una alle Terme.